الجيش يسيطر على جزيرة الفحم ويتقدّم بمحور أبوسليم

سيطرت قوات الجيش الوطني على جزيرة الفحم بمشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وفيما تواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم وفقاً لمصدر عسكري من الكتيبة 210 التابعة للقيادة العامة.

وقال المصدر في تصريح لـ218، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جزيرة الفحم في عملية عسكرية منظمة، وتمت مصادرة سيارة مسلحة وأسلحة وذخائر، والتحفظ على 3 جثث لمقاتلين سوريين الجنسية، والقبض على 3 مقاتلين من الجنسية التشادية.

وأوضح المصدر ذاته، أن قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم، و مسلحي الوفاق تركوا جزءاً من تمركزاتهم وأسلحتهم وتموينهم خلفهم بعد احتدام المعارك، مؤكدًا أنهم في انتظار تعليمات غرفة العمليات لنشر مواقع التمركز والمراصد بعد السيطرة على مواقع جديدة جنوب العاصمة طرابلس.

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