اي سفينة تتحرك تعد هدف عسكري..القوات المسلحة تعلن مينائي مصراتة والخمس منطقة عمليات عسكرية

أخبار ليبيا24

وجهت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، خطابا رسميا إلى مصلحة موانئ النقل البحري لحظر السفن بمينائي مصراتة والخمس واعتبارهما منطقة عمليات عسكرية نظرا لرفع الحالة القصوى والنفير العام.

وبدوره وجه رئيس مصلحة الموانيء والنقلربان حسن سالم مسعود خطابًا إلى مدراء الموانيء التجارية والنفطية والصناعية بالتعميم على كافة الوكالات وشركات التوكيلات الملاحية بعدم إرسال السفن التجارية إلى مينائي مصراتة والخمس التجاريين.

وأكد مسعود في خطابه أن مينائي مصراتة والخمس يعتبران الآن منطقة عمليات عسكرية، وسيتم اعتبار أي سفينة تبحر في الموانئ سالفة الذكر أهداف عسكرية مشروعة.

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