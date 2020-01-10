

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 January, 2020

سيطرة قوة العمليات الخاصة -الحسم 01 التابعة للواء 106 مُجحفل على مدرعة تركية بعد هلاك من فيها من عناصر الوفاق، وذلك بعد تنفيذ عملية نوعية اطلق عليها اسم “الشهيد العقيد فتحي بالعيد” والتي تمت في الخطوط الخلفية لقوات الوفاق في محور صلاح الدين.

يأتي هذا في وقت حقّقت في قوات الجيش الليي ،تقدّما في محور بوسليم ،إذ سيطرت اليوم الجمعة ،على مواقع جديدة ،كما قامت بأسر عدد من العناصر المسلّحة التابعة لقوات الوفاق ، كما قامت بغنم عدد من الآليات .

وكانت القوات الخاصة سيطرت في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة ،على عدة مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة ،في حين ذكر مدير مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي ،أن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة بمحيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها، كما أشار إلى أن سرية مضادات الدروع قامت باستهداف ثلاث آليات، وتمكنت من إصابتها مباشرة غرب سرت.