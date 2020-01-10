“الزاوية الغرب” تُشكّل قوة تطوعية مسلحة داعمة للجيش

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية الزاوية الغرب عمار سلطان قراراً بإنشاء قوة شبابية تطوعية تسمى “تشكيل المجاهد غومة المحمودي” وذلك لأجل دعم قوات الجيش الوطني .

وجاء في البيان الذي استلمته 218 من المجلس التسييري أن المقر المؤقت لهذه القوة سيكون مدينة صرمان ويجوز له فتح فروع ومكاتب ومقرات أخرى بالتنسيق مع منطقة الزاوية العسكرية .

وبحسب المادة الرابعة من القرار سيتولى “تشكيل المجاهد غومة المحمودي” أي مهام تكلفه بها القيادة العامة للجيش الوطني.

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