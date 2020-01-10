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“الزاوية الغرب” تُشكّل قوة تطوعية مسلحة داعمة للجيش

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية الزاوية الغرب عمار سلطان قراراً بإنشاء قوة شبابية تطوعية تسمى “تشكيل المجاهد غومة المحمودي” وذلك لأجل دعم قوات الجيش الوطني .

وجاء في البيان الذي استلمته 218 من المجلس التسييري أن المقر المؤقت لهذه القوة سيكون مدينة صرمان ويجوز له فتح فروع ومكاتب ومقرات أخرى بالتنسيق مع منطقة الزاوية العسكرية .

وبحسب المادة الرابعة من القرار سيتولى “تشكيل المجاهد غومة المحمودي” أي مهام تكلفه بها القيادة العامة للجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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