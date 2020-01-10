أبناء الجالية الليبية بألمانيا يحتجون أمام سفارة تركيا في برلين (صور)

نظم أبناء الجالية الليبية في العاصمة الألمانية برلين تظاهرة، اليوم الجمعة، أمام السفارة التركية في برلين نددوا فيها بتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا بدعم المليشيات والإرهاب لتخريب البلاد، رفعوا أعلام ليببيا.

و رفع أبناء الجالية الليبية لافتات كتب عليها (أردوغان داعم المليشيا والإرهاب في ليبيا، ارحل يا أردوغان عن أرضنا، وندد بالتدخل التركي العسكري في ليبيا)، ورددوا شعارات تطالب بوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وطالب منظمو التظاهرة الليبية من أمام السفارة التركية في برلين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية والتصدي بقرارات صريحة وواضحة تمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا ودعم أردوغان للمليشيا والإرهاب.

من جانب آخر قالت صحيفة أحوال التركية إن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا.

وقالت الصحيفة إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وإن طائرة تركية خاصة ستنقلها إلى تركيا، ولم تنشر الصحيفة أي معلومات إضافية حول مكان مقتلهم ،و كشفت عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت (270 كيلومترا غرب طرابلس).ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ،أكد الأربعاء الماضي، أن دفعة جديدة من المسلحين السوريين وصلت إلى ليبيا، ليرتفع عدد “المرتزقة الموالين لتركيا”، وفق وصفه، إلى أكثر من ألف مسلح.وقال المرصد إن عدد المسلحين الموالين لتركيا بات “أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 مقاتل في الدفعة الأولى لفيلق الشام”، مشيرا إلى أن “2000 آخرين يستعدون للانتقال” إلى ليبيا.

وحسب المصدر نفسه، فإن “نحو 260 مقاتلا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق”.