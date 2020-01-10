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حوالي 3 مليارات دولار تعويضات لتركيا من حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف مسؤول تركي عن عزم بلاده توقيع اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة الوفاق، عن أعمال نفذت في ليبيا قبل أحداث 2011 بقيمة مليارين و700 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان، مضيفا أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة مليار و200 مليون دولار.

وأوضح المسؤول التركي أن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، منها حوالي 500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • الكل يعلم انه ليس لذي ليبيا حكومة وفاق. اطلاقا. بل هم كمشة عملاء من احقر العائلات. جندتهم المخابرات الاوربيه ليحكموا ليبيا. و لكن الليبيين لم و لن يعترفوا بهؤلاء الحقراء. و انهم سراق نهبوا في السابق المليارات و هاهم يسرقون و ينهبون. لذلك لابد لنا من مناصرة و تاييد الجيش العربي الليبي في حربه علي هالطغمه الفاسده و الانتقام منهم

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  • الحروب تلغي اي عقود مع جهات اجنبية واي التزامات مادية فاي تعويض الى الاتراك او غيرهم يعتبر سرقة وعمالة وخيانة يا كلاب العصر يا ليبيين يا سذج يا احقر ملة في العالم…اختفوا على دين ملتكم

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