حوالي 3 مليارات دولار تعويضات لتركيا من حكومة الوفاق

كشف مسؤول تركي عن عزم بلاده توقيع اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة الوفاق، عن أعمال نفذت في ليبيا قبل أحداث 2011 بقيمة مليارين و700 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان، مضيفا أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة مليار و200 مليون دولار.

وأوضح المسؤول التركي أن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، منها حوالي 500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

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