“سي ووتش 3” تنقذ 42 مهاجرا قرب مالطا

قامت منظمة سي ووتش 3 الألمانية بإنقاذ 42 مهاجرا غير قانوني تم ضبطهم في منطقة البحث والإنقاذ المالطية فيما نشرت منظمة أخرى عن تلقيها اتصالا من قارب يحمل 17 شخصا انطلق من ليبيا.

وأفادت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن القارب ظهيرة الخميس غير أن سلطات مالطا رفضت التدخل لإنقاذهم وأشارت سي ووتش إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا قد تعرضوا لخطر شديد نتيجة الحرارة المنخفضة.

من جانبه قال مشروع ” Alarm Phone” التابع لإحدى المنظمات غير الحكومية أنه قد تلقى اتصالا من قارب يحمل 17 مهاجرا قادمين من ليبيا وهم في حالة من الرعب جراء تسرب المياه إلى القارب.

العمليات المتواصلة لإنقاذ المهاجرين لا تزال مستمرة فيما يبقى حجم هذه القضية في ازدياد نتيجة لعدم وجود توافق أوروبي يخرج بحل جذري لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية