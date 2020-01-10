دي مايو يدعو إلى «وقف بيع الأسلحة» لليبيا

دعا وزير خارجية إيطالي لويغي دي مايو، الجمعة، لدى وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى «وقف بيع الأسلحة لليبيا، والتوقف عن أي نوع من التدخل الخارجي»، واعتبر «الحوار بمثابة السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، فلا وجود لرد عسكري»، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيناقش الملف الإيراني العراقي ، وكذلك ليبيا، ولفت إلى مواصلة بلاده «مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد بشأنها (ليبيا)».

اقرأ أيضا دي مايو يوضح أسباب عدم توقيعه بيان «اجتماع القاهرة»

ونقلت «آكي» عن مصدر أوروبي قوله إن اجتماع بروكسل المنعقد اليوم يناقش الوضع الليبي، بهدف «الدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام ما يخلق أجواء ملائمة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية».

وشارك دي مايو الأربعاء الماضي، في اجتماع تنسيقي في القاهرة ضم وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر، وذلك دون أن يوقع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحفي. وأعلن الوزراء الأربعة دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، ورفضهم مذكرتي التفاهم التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا