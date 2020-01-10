سلامة: راسلت “النواب والدولة” لبدء حوار قبل نهاية الشهر

نقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قوله بأنه أرسل اليوم رسالتين لمجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس داعياً إياهم للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الحالي”.

وكشف سلامة عن مبادرته هذه في حديث للصحفيين فور وصوله لمقر الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الأزمة الليبية.

وأكد المبعوث الأممي على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يأتي من الأطراف الخارجية، بل إنه يتواجد بين يدي الليبيين أنفسهم فقط، مجدداً تأييده لكافة المحاولات الرامية لجمع أطراف النزاع الليبي على طاولة الحوار.

وأبلغ المبعوث الأممي الصحفيين بإصرار الأمم المتحدة على إحداث تقدّم فيما يتعلق بعقد محادثات ليبية ليبية في أسرع وقت ممكن، وتمسكها بضرورة وقف إطلاق النار.

وأضاف سلامة: “هناك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة، وهو القرار الذي تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفيا”، مبيناً أن ليبيا ليست بحاجة للمزيد من الأسلحة في ظل ظروفها الراهنة.

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