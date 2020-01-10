“المؤقتة” تدعم مدينة سرت بقافلة سلع تموينية ووقود

قام صندوق موازنة الأسعار بالحكومة المؤقتة بإرسال قافلة مساعدات إلى مدينة سرت تحوي سلعًا تموينية و وقودا ومستلزمات طبية.

وتكونت القافلة المرسلة من 35 شاحنة محملة بسلع تموينية مخصصة لمراكز توزيع محلية حيث وضعت السلع بمخازن المدينة على أن توزع وفقًا لإجراءات منظمة من قبل المجلس التسييري ببلدية سرت”.

وتعيش مدينة سرت حياة طبيعية بعد سيطرة الجيش الوطني عليها إثر عملية خاطفة، الاثنين، أدت إلى انسحاب قوة حماية سرت منها دون مواجهات.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية في تأمين المدينة واستبدل مجلسها البلدي بمجلس تسيري من قبل الحكومة المؤقتة واستؤنفت فيها الخدمات دون توقف.

وبدوره أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لمديريات أمن طوق سرت للانتقال إلى العمل في تأمين المنطقة امتدادا إلى بن جواد واجدابيا لتكون خلف قوات الجيش مباشرة واستلام تأمينها فور انتهاء العمليات العسكرية.

وتشير الأوضاع إلى حد الآن إلى أن الحياة تسير بشكل اعتيادي داخل المدنية مع قيام الحكومة المؤقتة بتوفير السلع الغذائية والوقود.

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