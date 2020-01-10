سلامة يوجه رسائل للبرلمان والرئاسي لبدء الحوار قبل نهاية الشهر الجاري

ليبيا – أكد المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة على أن مفتاح الحل في البلاد يوجد أساساً بأيدي الليبيين أنفسهم.

سلامة شدد في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل بحسب وكالة “آكي” الإيطالية على تأييده لكل الدعوات المطالبة بوقف اطلاق النار وكذلك الدعوات الموجهة لليبيين للتفاهم.

وقال “أرسلت اليوم رسالتين لمجلس النواب في طبرق والمجلس الرئاسي في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الحالي نحن مصرون على أن تتقدم المحادثات بين الليبيين بأسرع وقت ممكن”.

وتطرق إلى ضرورة احترام قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، مؤكداً أن هذا القرار تم انتهاكه من قبل تركيا وأطراف أخرى لمصلحة الطرفين المتقاتلين.

ويرى المبعوث الأممي بأن في ليبيا ما يكفي من السلاح وليس بحاجة إلى مزيد منه.

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