إعلام القوات الخاصة: القوات الخاصة تقدمت الخميس وسيطرت على مواقع بعد “الـوشكة”

أخبار ليبيا24

قال مدير مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي، إن القـوات الخاصة تقـدمت أمس الخميس وسيـطرت عـلى عـدة أماكـن بعـد الـوشكـة.

وأضاف الشهيبي عبر حسابه الشخي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من دكّ القوات الموالية لحكومة الوفاق في محيـط منطقـة أبـوقـرين.

وأفاد مدير مكتب إعلام القوات الخاصة أن القوات المسلحة شنت هجـومًا مـوسّعًا شنـته وتحاصر قوات الوفق في منطقة أبوقرين.

وأكد الشهيبي أنه بفضل تمهيـد جـوّي مـن سلاح الجـو الليبي يـوجـه ضـربـات قـاصمة ويدمـر آليـات لقوات الوفاق بالقـرب مـن كـوبري سـدادة بعـد فرارها مـن أبوقـرين.

ولفت مدير المكتب إلى أن سـرية مـضادّآت الـدروع استـهدفت ثـلاث آلـيّــات وتمكنت من إصابتهـا مبـاشـرة غـرب سـرت والسيـطرة عـلى عـدّة أمـاكن جـديـدة بالقـرب مـن مـديـنة مصـراتة.

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