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الاتحاد الأوروبي يدرس تعيين مينيتي كمبعوث إيطالي إلى ليبيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المساعد الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعيين وزير الداخلية الايطالي السابق ماركو مينيتي كمبعوث إيطالي محتمل إلى ليبيا.

وأضاف تيمرمانس في تصريحات صحفية إنه “يفكر في مينيتي كمبعوث إيطالي خاص إلى ليبيا في خطوة تظهر البعد الجيوسياسي للمفوضية الأوروبية”.

وأشار إلى أنه “بحكم تجربة واتصالات مينيتي فإن الحكومة الإيطالية لديها الفرصة لبناء سياسة أوروبية معقولة ومهمة ويجب أن يكون الوضع في ليبيا أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وليس فقط للهجرة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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