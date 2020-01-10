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الشرق الأوسط: العراق أرض المواجهة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تبدأ هذه الحلقة من “أسبوع في العالم” بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهل هي ماضية نحة التصعيد أو نحو سيناريو آخر. المواجهة بين واشنطن وطهران تمت على الأراضي العراقية، وهو ما يحرج بغداد. وتختتم الحلقة بالمساعي الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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