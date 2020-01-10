تونس تتلقى دعوة للمشاركة في قمة «توحيد الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية»

تلقى الرئيس التونسي قيس بن سعيد، دعوة للمشاركة في قمة رؤساء البلدان العشر الإفريقية الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، التي ستُعقد في 25 يناير الحالي في برازافيل لتوحيد «الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية»

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، استلم «بن سعيّد» الدعوة خلال لقائه اليوم الجمعة، بقصر قرطاج مع وزير الخارجية والتعاون الكنغولي، جون كلود قاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي” دينيس ساسو نقيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وزير الخارجية الكونغولي يبحث في تونس جهود «التسوية السياسية للأزمة الليبية»

وأوضح البيان أن اللقاء تناول المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وجدّد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي للإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم، لافتا إلى المبادرة التي قام فيها بجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يساهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات والتأثيرات الخارجية.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الكونغولي عقب اللقاء إن تونس هي أكثر الدول المؤهلة للعب دور إيجابي وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة.

وأضاف أن خطورة الوضع في ليبيا تدعو إلى التحرك العاجل للخروج بموقف موحد للبلدان الإفريقية، معتبرا أن تباين الرؤى يضعف الموقف الإفريقي، مؤكدا ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار والالتزام بالشرعية الدولية.

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