حظر بحري على ميناءي مصراتة والخمس

بنغازي-العنوان

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، ميناءي مصراتة والخمس منطقتين عسكريتين مغلقتين وفرض حظرا على إبحار السفن إليهما.

ووجهت رئاسة الأركان البحرية خطابا لمصلحة الموانئ والنقل البحري يقضي بالإعلان دوليا عن منع السفن المبحرة إلى ميناءي مصراته والخمس التي تعتبر في حدود منطقة العمليات العسكرية والمعلن عنها مسبقا من قبل القوات المسلحة.

وحذّرت من أن أي سفينة أيا كان حجمها تدخل إلى مجال منطقة العمليات العسكرية ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

كما وجهت مصلحة الموانئ بالحكومة الليبية خطابا لمدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب رئاسة الأركان البحرية بالتعميم على مختلف الشركات والتوكيلات الملاحية بعدم إرسال السفن التجارية إلى ميناءي مصراته والخمس التجاريين باعتبارهما منطقة عمليات عسكرية.