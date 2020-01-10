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البعثة الأممية تنفي مغادرة طرابلس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى منسق الإعلام ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا ينفي لـ218 مغادرة فريق البعثة لطرابلس.

وأكد منسق الإعلام ببعثة الأمم المتحدة أن فريق البعثة مستمر في تأدية مهامه المكلف لها بالصورة المطلوبة وبشكل اعتيادي.

ويأتي نفي البعثة الأممية بعد تناقل أخبار تزعم أن البعثة قد غادرت العاصمة وجمدت مهامها المكلفة بها.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن اليوم الجمعة عن مبادرة لعقد جلسة حوار بمشاركة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال سلامة أنه راسل بشكل رسمي مجلسي النواب والدولة بشأن المبادرة، مؤكدا تمسكه بالحل “الليبي ليبي” بعيدا عن تدخلات الأطراف الخارجية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يا سلامة اننا نعلم وانت تعلم ان الشعير لا ينبت في البحر وان جرارات الامم المتحدة لا تغوص في اعماق الماساة الليبية فلا تزرع شعير في البحر ولا تخرث فيها ما لا ينبته البحر لانك ستحصك اخطبوطات وسلطعونات وقواقع واصداف بحرية – فعلى سلامة ان يستمع الى توديع الشعب له وقوله له-مع السلامة يا سيد سلامة -فان الدماء في ليبيا ليست رخيصة وان المؤامرة اكبر من روؤسكم – نحن نعرف من صنعها وقدمها ونعرف كيف نتعامل معكم -الا ان الشعب الليبي سيقاوم المؤامرة بكل صبر حتى تنتهي الحقارة والضحك على الشعوب -اذا اعلم يا سلامة اننا نعلم اننا لا ننتضر منكم السلامة

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