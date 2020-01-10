البعثة الأممية تنفي مغادرة طرابلس

نفى منسق الإعلام ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا ينفي لـ218 مغادرة فريق البعثة لطرابلس.

وأكد منسق الإعلام ببعثة الأمم المتحدة أن فريق البعثة مستمر في تأدية مهامه المكلف لها بالصورة المطلوبة وبشكل اعتيادي.

ويأتي نفي البعثة الأممية بعد تناقل أخبار تزعم أن البعثة قد غادرت العاصمة وجمدت مهامها المكلفة بها.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن اليوم الجمعة عن مبادرة لعقد جلسة حوار بمشاركة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال سلامة أنه راسل بشكل رسمي مجلسي النواب والدولة بشأن المبادرة، مؤكدا تمسكه بالحل “الليبي ليبي” بعيدا عن تدخلات الأطراف الخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية