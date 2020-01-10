السيسي وبوتين يتفقان على «تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية»

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمة الليبية من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية، علي نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

جاء ذلك خلال اتصال تليفوني بين الرئيسين وفق بيان للرئاسة المصرية اليوم.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، إذ جدد السيسي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم «التدخلات الخارجية غير المشروعة» في الشأن الليبي، والتي «تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا».

ولفت راضي، إلى تأكيد الرئيس بوتين سعي بلاده لتحقيق «الحل السياسي المكتمل في ليبيا».

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