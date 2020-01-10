قذاف الدم: معركة طرابلس أمنية وليست سياسية.. والسراج يُقاد بتعليمات

وصف المسؤول السابق بالنظام الجماهيري أحمد قذاف الدم، معركة طرابلس بأنها “معركة بين الجيش الليبي والعصابات التي تسيطر على مقدرات ليبيا بقوة السلاح، وليست سياسية”

قذاف الدم وفي لقاء مع وكالة “RT” الروسية، أكد أنه متفائل لما يحدث هذه الأيام في ليبيا، بعد أن التحم الشعب مع الجيش الليبي، مضيفا، أن ليبيا جزء مما يشهده العالم العربي والإسلامي والحملة التي تنفذ ضده.

وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج،أتى بفرقاطة إلى التراب الليبي، وأنه يقاد بتعليمات ويعيش ضغوطات من المجموعات المحيطة به، وفق قوله.

وحول التدخل التركي في ليبيا، قال قذاف الدم، إن تركيا تقوم بإرسال المسلحين والأسلحة، مؤكداً أن كل المعلومات بخصوص الأسلحة التي ترسل إلى طرابلس تصلهم بالتفاصيل من اسطنبول فور شحنها، مشيرا إلى أنه كان على تركيا أن تعتذر عما حدث في ليبيا بعد 2011، وتكون وسيطا بين الفرقاء.

وتابع: “تركيا في الوقت الضائع وأقحمت في الفخ الليبي اليوم لا أخاف على طرابلس.. أخاف على اسطنبول وتركيا.. تركيا دولة إسلامية جرّت إلى الفخ الليبي”، وفق قوله، متمنيا أن تراجع أنقرة خطواتها.