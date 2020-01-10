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قذاف الدم: معركة طرابلس أمنية وليست سياسية.. والسراج يُقاد بتعليمات

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف المسؤول السابق بالنظام الجماهيري أحمد قذاف الدم، معركة طرابلس بأنها “معركة بين الجيش الليبي والعصابات التي تسيطر على مقدرات ليبيا بقوة السلاح، وليست سياسية”

قذاف الدم وفي لقاء مع وكالة “RT” الروسية، أكد أنه متفائل لما يحدث هذه الأيام في ليبيا، بعد أن التحم الشعب مع الجيش الليبي، مضيفا، أن ليبيا جزء مما يشهده العالم العربي والإسلامي والحملة التي تنفذ ضده.

وأضاف أن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج،أتى بفرقاطة إلى التراب الليبي، وأنه يقاد بتعليمات ويعيش ضغوطات من المجموعات المحيطة به، وفق قوله.

وحول التدخل التركي في ليبيا، قال قذاف الدم، إن تركيا تقوم بإرسال المسلحين والأسلحة، مؤكداً أن كل المعلومات بخصوص الأسلحة التي ترسل إلى طرابلس تصلهم بالتفاصيل من اسطنبول فور شحنها، مشيرا إلى أنه كان على تركيا أن تعتذر عما حدث في ليبيا بعد 2011، وتكون وسيطا بين الفرقاء.

وتابع: “تركيا في الوقت الضائع وأقحمت في الفخ الليبي  اليوم لا أخاف على طرابلس.. أخاف على اسطنبول وتركيا.. تركيا دولة إسلامية جرّت إلى الفخ الليبي”، وفق قوله، متمنيا أن تراجع أنقرة خطواتها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول صوت العقل للعقلاء - اذا جاءكم فاسق بنيا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ء. صدق الله العظيم:

    – الان قذاف الدم يستعرض بالشيوعية الروسية التي فرقت الليبيين وأحزاب مصر المتهالكة والتي دفعت اموالها للسيسي بعد اغتيالهم الرءيس المصري الشهيد – مرسي – ووجدوا للاسف ان السيسي يدعم الإسرائيليين بالغاز المصري – حتى بداءاوا في تدمير بيوت الفلسطينيين – واحتلال الاْردن – وربما اطماع مع تحالفات روسية صهيونية مصرية – لبناء الشيوعية في سوريا المدمرة وكذلك لبنان والحريري الذي جوع شعبه – وموضوع سد النيل بين مصر وإثيوبيا – واطماع الإمارات والسعودية كما فعلوا لليمن الطيب – وووو – الخ ….
    الليبيين ليسوا بحاجة لكل هذه التعقيدات القادمة من الشرق – الليبيين عانوا الامرين ابتداء من ضربات الناتو والخونة – الى تدخلات المعارضين والانشقاقات – الى ضربات حفتر من الجو – من قتل الأطفال آلى استهداف الموسساتً العامة والادارات الامنية — اذا كُنتُم تحاربون الاٍرهاب فعلا – فالإرهاب قادم من مصر – ابتداء من عشماوي – آلى الاخوان في مصر – وتونس .
    – فلا يوجد تبرير استهداف شباب تطوعوا بأنفسهم للالتحاق بالمراكز الامنية وحماية عاصمتهم كما هم يعرفونها –
    – طرابلس قلعة الاسلام الصحيح المعتدل – ومصراتة وتجاوزاتهم وتجاراتهم بدماء ليبيا – تجار الأزمات والاعلام الغبي الذي أرهق الليبيين وأكد على غباء الاعلام الذي لا يعمل الا في الصالح العسكري والتعبوي – ليسوا من أهل طرابلس الحقيقين – لا اعلم ان استمر الاعلام الليبي على العروض العسكرية لفترة ثلاث او أربع أعوام قادمة – ماذا سيحصل للعقول الليبية – احترموا عقول الشعب الليبي قليلا .

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