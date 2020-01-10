قنونو: وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى جنوب طرابلس

أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها جنوب العاصمة طرابلس، «تنفيذاً لتعليمات قيادة العملية».

وبحسب قنونو، في الايجاز الصحفي الذي نشره اليوم الجمعة، استهدف سلاح المدفعية منذ فجر اليوم ثلاث تمركزات لقوات القيادة العامة في محور صلاح الدين.

ولفت إلى أن «المرتزقة» حاولو التسلل فجر اليوم في محور الرملة – السواني، وتقدمت بمجموعة مشاة ومدرعة تايقر إماراتية ودبابة، لافتا إلى أن سرية الهاون التابعة لقواته أصابت المشاة المتسللين، بحسب قوله.

وفي محور الخلاطات، أوضح أن قواته أحبطت هجوماً لـ«العدو» الذي تقدم بمجموعة من المدرعات الإماراتية لكن قواته استطاعت تدمير مدرعتين، وأحصت مقتل ما لا يقل عن عشرين من قوات القيادة العامة.

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