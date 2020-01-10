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قنونو: وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن وصول تعزيزات من قوات المنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها جنوب العاصمة طرابلس، «تنفيذاً لتعليمات قيادة العملية».

وبحسب قنونو، في الايجاز الصحفي الذي نشره اليوم الجمعة، استهدف سلاح المدفعية منذ فجر اليوم ثلاث تمركزات لقوات القيادة العامة في محور صلاح الدين.

ولفت إلى أن «المرتزقة» حاولو التسلل فجر اليوم في محور الرملة – السواني، وتقدمت بمجموعة مشاة ومدرعة تايقر إماراتية ودبابة، لافتا إلى أن سرية الهاون التابعة لقواته أصابت المشاة المتسللين، بحسب قوله.

وفي محور الخلاطات، أوضح أن قواته أحبطت هجوماً لـ«العدو» الذي تقدم بمجموعة من المدرعات الإماراتية لكن قواته استطاعت تدمير مدرعتين، وأحصت مقتل ما لا يقل عن عشرين من قوات القيادة العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الا تشبع من الاكاذيب ايها التافه الحقير اى تعزيزات وجلب مرتزقة من سوريا اصبح معلن من سلطان الدعارة المعتوه واى مدرعات اماراتية والجيش الوطنى غنم فى سرت مدرعات تركية وترسانة اسلحة تكفى لتحرير مصراطة وما تبقى من طرابلس مع تقدم الجيش الى ابوسليم وتخوم مصراطة فى الطريق للقبض عليك ياحقير

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