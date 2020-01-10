المرصد السوري: مقتل 6 عناصر سوريين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن مقتل 6 عناصر سوريين من الفصائل الموالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أنه لا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا تتوافد عبر صناديق خشبية.

وأوضح المرصد على موقعه الإلكتروني، أن ثلاثة عناصر قتلوا من “لواء المعتصم” والثلاثة الأخرين من كتيبة “السلطان مراد”، مشيرا إلى وصول جثة مقاتل من “اللواء المعتصم” الموالية لتركيا، وتم دفنها في مدينة الباب بريف حلب الشمالي عصر اليوم الجمعة.

وعلم المرصد، أن تركيا وعدت ذوي هؤلاء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى، وتلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل إلى 2000 دولار أمريكي.

ورصد المرصد السوري وصول جثة مقاتل في صفوف فرقة “السلطان مراد” أمس الخميس، مؤكدا عن مصادر موثوقة أنه قاصر لا يتجاوز عمره 18 عام مِن مواليد عام 2002، وينحدر من بلدة “حميد” التابعة لمدينة رأس العين، وقد قتل قبل نحو أسبوع مع عناصر آخرين.

وكان المرصد، قد ذكر أن القوات التركية تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا في شرق الفرات، ومنهم سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم الدولة “داعش”.

وقتل الأربعاء الماضي نحو 260 عنصرا بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من جانب تركيا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، أن المقاتلين من فصيل “فيلق الشام” وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، كما أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل من “فيلق الشام” بعد عدة أيام إلى ليبيا.

وفي إطار رصد ومتابعة المرصد السوري لعملية نقل المقاتلين من الأراضي السورية إلى ليبيا، فقد أكد المرصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

الجدير بالذكر أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عام.

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