الزائدي لـ شباب طرابلس: عليكم بالمرتزقة الأتراك والسوريين كنهج أجدادكم

وجّه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، رسالة عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، إلى شباب أبوسليم والهضبة وعين زارة وسوق الجمعة والفلاح والدريبي”

وروى الزائدي، خلال المنشور، أن الإيطاليين استجلبوا مجندين أحباش وارتريين لقمع المقاومة، في عشرينات القرن الماضي، مضيفا: “فما كان من أجدادنا الا أن ردموهم في سدر تلك “الخلات “المحيطة بطرابلس”

وتابع: “اليوم تحشد سلطة المليشيات مرتزقة أتراك و إرهابيين من سوريا والعراق ، يخوضون اليوم معارك ضد القوات المسلحة في محاور القتال”

وأكمل الزائدي رسالته قائلا: “عليكم بهم فهم يجهلون الشعب الليبي، ويجهلون الأرض التي جئَ بهم ليدفنوا فيها، ليروا حقيقة الليبيين والليبيات وليتعرفو عمليا على طبيعة الشعب الليبي”، وفق المنشور.