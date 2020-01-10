استطلاع رأي: 58% من الأتراك ضد نشر قوات في ليبيا و75% يطالبون بعدم مساندة أي طرف

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد أبحاث في إسطنبول، أن نسبة كبيرة من الأتراك بالأغلبية يعارضون نشر قوات تركية في ليبيا، إلى جانب دعوة 75% من المشاركين يطالبون بلادهم بعدم مساندة أي من أطراف الصراع في ليبيا.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية في 12 مدينة تركية بمشاركة 1537 شخصا عارض 58% من الأتراك إرسال قوات عسكرية إلى الحرب في ليبيا.

وأجاب المشاركون في الاستطلاع على سؤال، حول ما إن كان يتوجب على تركيا إرسال جنود إلى ليبيا أم لا وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية الجمعة.

ورد 34% من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب في حين شدد 58% على ضرورة عدم تدخل تركيا عسكريا في ليبيا، فيما لم يوضح 8% من المشاركين موقفهم من الأمر.

وطُرح سؤال آخر على المشاركين باستطلاع الرأي حول مدى تأييدهم لسياسة تركيا الخارجية، إذ أوضح 15% من المشاركين أنه يتوجب على تركيا مساندة أحد أطراف الصراع ودعمه عسكريا وسياسيا.

ويرى 75% من المشاركين أنه يتوجب على تركيا عدم مساندة أي من أطراف النزاع، واقترحوا أن تتولي بلادهم الوساطة بين طرفي الصراع، ولم يوضح 10% من المشاركين موقفهم من الأمر.

وأعلنت تركيا إرسال 35 عسكريا إلى ليبيا لدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق، في الحرب الدائرة منذ الرابع من أبريل الماضي مع قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، على حدود العاصمة طرابلس.

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