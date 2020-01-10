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تركيا تستعد لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن تعويضات تتعلق بعهد القذافي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي، إن أنقرة تعتزم التوقيع نهاية الشهر الحالي أو بحلول فبراير المقبل، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا إبان عهد الرئيس السابق معمر القذافي قبل 2011، في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

وقال أكسوي، لوكالة «رويترز» في مقابلة، «انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان».

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ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا، وفق «رويترز».

ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، بحسب أكسوي، الذي يلتف إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا خلال الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات في ليبيا، «مازالت التجارة الليبية التركية نشطة»، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.

لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل الماضي بسبب القتال.

وقال أكسوي «جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية.. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها.. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل نيسان لأسباب أمنية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • نهب علنى بعدما سيطر السلطان العثمانلى على الخزينة الليبية ومعاه دفتر الشيكات على بياض

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  • – هذه عمليات النهب تحدث من تونس وأحزاب النهضة وعملاء تركيا واولهم – القاضي المرتشي – — مصطفى عبد الجليل الذي يقبع فذ اسطنبول والذي هو اول من دعا اردوغان الذي زار بنغازي احفاد موسيليني وقال فيهم خطاب – ظنا منه أنهم احفاد المختار – الذي سلموه للإيطاليين عندما كلت يقاوم الاستعمار الايطالي – ويلقبون شيخ الشهداء عمر المختار بقاطع الطريق – بسذاجتهم وخيانتهم وشنق شهيدا علو زغاريد نساءهم –
    وهو الذي كان يعلم القران للأطفال والشباب في الفترة – رحمه الله .
    اما بالنسبة للأكاذيب والعقود المزورة التي أتى بها النواب الخونة الطامعين في امًوال الشعب الليبي – بأكاذيب الاستثمارات مع تركيا ء، فلا اساس لها من الصحة لان نعظم الشركات الاستثمارية في فترة ما قبل النكبة – كانت مع شركات كورية وصينية – وتحت عهدة إشراف الوطن – الذين لا يبغون في الارض الفساد والتدمير الذي نراه من إلية حفتر واتباعه في الشرق يشتمون حتى من ساعدهم – وقتلوا من فزع بنساءهم – عندما أطلقوا المحامين من المستشفيات العصبية وأمدوهم بالاسلحة – والراي العسكرية الآي نراها الان –
    فهل يعقل ان تسلم الحكومة الشرعية بالوفاق ودوبلوماسيتها – البلاد لمجموعة من المجانين المسلحين ونواب عليهم احكام وتاريخ إجرامي في مناطقهم وقبائلهم ….!!!!!

    رد

  • – هذه عمليات النهب تحدث من تونس وأحزاب النهضة وعملاء تركيا واولهم – القاضي المرتشي – — مصطفى عبد الجليل الذي يقبع في اسطنبول والذي هو اول من دعا اردوغان الذي زار بنغازي احفاد موسيليني وقال فيهم خطاب – ظنا منه أنهم احفاد المختار – الذي سلموه للإيطاليين عندما كان يقاوم الاستعمار الايطالي – ويلقبون شيخ الشهداء عمر المختار بقاطع الطريق – بسذاجتهم وخيانتهم وشنق شهيدا على زغاريد نساءهم –
    وهو الذي كان يعلم القران للأطفال والشباب في تلك الفترة – رحمه الله .
    اما بالنسبة للأكاذيب والعقود المزورة التي أتى بها النواب الخونة الطامعين في امًوال الشعب الليبي – بأكاذيب الاستثمارات مع تركيا – فلا اساس لها من الصحة لان معظم الشركات الاستثمارية في فترة ما قبل النكبة – كانت مع شركات كورية وصينية – وتحت عهدة إشراف الوطن – الذين لا يبغون في الارض الفساد والتدمير الذي نراه من إلية حفتر واتباعه في الشرق يشتمون حتى من ساعدهم – وقتلوا من فزع بنساءهم – عندما أطلقوا المجانين من المستشفيات العصبية وأمدوهم بالاسلحة – والراي العسكرية الآي نراها الان –
    فهل يعقل ان تسلم الحكومة الشرعية بالوفاق ودوبلوماسيتها – البلاد لمجموعة من المجانين المسلحين ونواب عليهم احكام جناءية وتاريخ إجرامي. شهد عليه الكثيرون .

    رد