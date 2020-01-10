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سيالة يؤكد لخارجية روسيا وتركيا ترحيب الوفاق بمبادرة «وقف إطلاق النار»

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، موقف حكومة الوفاق المرحب بالمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في حرب طرابلس، «وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات»

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع سيالة بنظيره التركي مولود شاويش أوغلو، ونائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الشخصي للرئيس بوتين للشرق الأوسط والدول العربية ميخائيل باغدانوف، لبحث مستجدات الأوضاع وآخر تطورات الوضع في طرابلس.

القيادة العامة ترحب بـ«مبادرة بوتين» وتؤكد استمرار جهود «محاربة الإرهاب»

وأوضحت خارجية الوفاق في بيان اليوم، أن شاويش أوغلو وباغدانوف دعم بلادهما للدفع بمسيرة العملية السياسية ووقف الحرب في طرابلس.

ودعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس الأربعاء، أطراف الأزمة الليبية إلى «إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت- الأحد»، وفق ما أعلنه وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود تشاوش أوغلو.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • وين كلام زمان لا لوقف اطلاق النار حتى تعود قوات حفتر الى ماقبل 4 ابريل والان يلهثون لوقف اطلاق النار بعد ان وصلت القوات لاوكارهم فى طرابلس ومصراطة لا والف لا لوقف اطلاق النار ياحمار قبل ان تسلموا انفسكم للجيش او الوطنى او تقتلون وتسحق المليشيات انتهى الدرس ياغبى

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  • سيالة الان وقت الشعب الليبي والجيش بقيادة المشير…قال الشعب والجيش كلمته…انتهى الدرس ياسيالة ياغبي…

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