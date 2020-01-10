سيناتور إيطالي يدعو لتشكيل قوة أوروبية بقيادة إيطالية في ليبيا

دعا عضو مجلس الشيوخ من الحزب الإشتراكي الإيطالي، ريكاردو نينتشيني إلى إنشاء قوة لحفظ السلام في ليبيا تحت قيادة إيطالية”، كما هي الحال في لبنان منذ عام 2006.

وأضاف نينتشيني ، في تصريحات الجمعة، أنه من المفضل أن يتم ذلك استنادا إلى قرار يصدر عن الأمم المتحدة.

وقال نينتشيني إن الأمر يتعلق بقوات أوروبية تقودها إيطاليا، مع قواعد اشتباك دقيقة ومحددة”، والتي “تتمثل بإنهاء الحرب، حماية المدنيين، تجنب عودة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة”.

وأكد السيناتور الإيطالي أن هذه المبادرة ستسمح لإيطاليا باستئناف دورها المركزي في منطقة المتوسط، وبشكل خاص بعد حادثة أمس الأول الدبلوماسية”، في إشارة الى تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج عن زيارة روما .