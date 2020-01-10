سيناتور إيطالي: بوتين وأردوغان سيقتسمان النفوذ في ليبيا.. وهذا نصيب أوروبا وإيطاليا

دعا عضو مجلس الشيوخ الايطالي، “بيير فرديناندو كازيني” حكومة بلاده إلى تبني فكرة تعيين مبعوث خاص للإتحاد الاوروبي إلى ليبيا عوضاً عن مبعوث يمثل روما فقط، مرشحا وزير الداخلية الاسبق “ماركو مينيتي” لتولي هذا المنصب.

وانتقد “كازيني” بحسب وكالة آكي الإيطالية ما أسماه “فشل” الحكومة الايطالية في التعامل مع الازمة، في إشارة إلى تراجع رئيس حكومة الوفاق ، فائز السراج عن زيارة روما.

وقال”كازيني” في تصريح لصحيفة إيطالية “تم إدارة الاجتماعات مع الممثلين الليبيين بشكل غير صحيح. ما فعلته إيطاليا هو فولكلور، تمامًا مثل أوروبا” بشأن الازمة الليبية، بينما تسعى روسيا وتركيا لإعادة إنتاج السيناريو السوري في ليبيا”.

وأردف “ليس لأي من الخصمين (بوتين وأردوغان) مصلحة في تفجير الصراع، لذا فإنهما سيقتسمان النفوذ في الأراضي الليبية، متابعا: “أما أوروبا وإيطاليا ربما يتمكنوا من الحصول على بطاقة دعوة لحضور مراسم التقسيم. لا شيء أكثر من ذلك”.