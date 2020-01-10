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سيناتور إيطالي: بوتين وأردوغان سيقتسمان النفوذ في ليبيا.. وهذا نصيب أوروبا وإيطاليا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا عضو مجلس الشيوخ الايطالي، “بيير فرديناندو كازيني” حكومة  بلاده إلى تبني فكرة تعيين مبعوث خاص للإتحاد الاوروبي إلى ليبيا عوضاً عن مبعوث يمثل روما فقط، مرشحا وزير الداخلية الاسبق “ماركو مينيتي” لتولي هذا المنصب.

وانتقد “كازيني” بحسب وكالة آكي الإيطالية ما أسماه “فشل” الحكومة الايطالية في التعامل مع الازمة، في إشارة إلى تراجع رئيس حكومة الوفاق ، فائز السراج عن زيارة روما.

وقال”كازيني”  في تصريح لصحيفة إيطالية “تم  إدارة الاجتماعات مع الممثلين الليبيين بشكل غير صحيح. ما فعلته إيطاليا هو فولكلور، تمامًا مثل أوروبا” بشأن الازمة الليبية،  بينما تسعى روسيا وتركيا لإعادة إنتاج السيناريو السوري في ليبيا”. 

وأردف “ليس لأي من الخصمين (بوتين وأردوغان) مصلحة في تفجير الصراع، لذا فإنهما سيقتسمان النفوذ في الأراضي الليبية، متابعا: “أما أوروبا وإيطاليا ربما يتمكنوا من الحصول على بطاقة دعوة  لحضور مراسم التقسيم. لا شيء أكثر من ذلك”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ايطاليا وتركيا راهنت على الخوان وليس لهما مكان اما روسيا وفرنسا واليونان فهى دول صديقة للشعب الليبى سيتعاون معهم الشعب الليبى مع الاشقاء فى مصر والامارات والاردن والسعودية ابعد ياشيطان فليس لك مكان فى ليبيا الجديدة الا ما يكون فى مصلحة ليبيا فقط

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  • هذا هو كلام المستعمر القديم يا اهل مصراطه
    هل ستعودون الى حضن الوطن
    ام سوف يلحقكم العار الى الابد
    سوف يصبح المصراطى نكره وخائن للوطن الى الابد
    لن يرفع المصراطى رأسه بعد ذلك
    سوف يصبح المصراطى حثاله بين الليبين

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  • “أما أوروبا وإيطاليا ربما يتمكنوا من الحصول على بطاقة دعوة لحضور مراسم التقسيم. لا شيء أكثر من ذلك”.

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  • uinljweqrwer
    يامشير زيدهم ماتوقف الحرب الا مسح طرابلس باكمها
    الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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