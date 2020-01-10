الجملي: الحكومة التونسية ضد كل تدخل أجنبي في ليبيا

ليبيا – قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي اليوم الجمعة في خطابه بمجلس النواب التونسي تصور حكومته لإدارة ملف الأزمة الليبية، مبرزاً أن حكومته ضد كل تدخل أجنبي في ليبيا.

الجملي قال في خطابه خلال جلسة منح الثقة وفقاً لما نقله موقع “الجريدة التونسية” إنه مع حوار ليبي ليبي يُحقق تسوية سياسية شاملة تحت اشراف الأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن تونس أصبحت عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي وستفعّل عضويتها لتعزيز دورها من أجل التوصل لحل ينهي الأزمة الليبية.

كما أكد على أن تونس مع توافق في ليبيا يكون فوق كل اعتبار وأن حكومته ستكون ضد أي تدخل خارجي مع المحافظة على سيادة الأراضي الليبية، لافتاً الى أن تونس ستدعم الحوار وستكون قوة اقتراح على صعيد المجموعة الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية