الزايدي: لا مستقبل لجماعة الإخوان في البلاد وسنبنى ليبيا محصنة من شرورهم

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إنه ليس مستغرباً الهجوم الذي وصفه بـ”الوقح” على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبو زيد عمر دوردة من قبل فئة لا يعرفون سوى قلة الأدب في القول والفعل ولا تنطق ألسنتهم إلا كلمات السب والشتم ولا تحمل عقولهم غير النفاق والكذب.

الزايدي أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن شتم المناضل أبوزيد من قبل جماعة الإخوان وتوابعهم والمنجرين حمقاً وطمعاً خلف خطاباتهم ممن يرفعون بعض من شعارات وطنية ليست إلا تضليلاً.

وتابع مضيفاً :” لم يكن حالة خاصة، فذاك ديدنهم مع كل فرد او جماعة تكتشفهم وتعمل ضد مشروعهم المرتبط بدوائر المستعمر لم ينجى من قذورات أفواههم من قضى سنوات في غياهب السجون ولا من كابد ويلات الهجرة والملاحقة ولسطحية وغباء فكرهم وسؤ تدبيرهم يمجدون ويطرون اي شخص غير قادر على الفعل ولنا في أبوزيد مثل فعندما كان في السجن قالوا عنه بألسنتهم وكتبوا بأقلامهم أنه مجاهد بطل وطني صادق وعندما التحق بصفوف القوى الوطنية التي تقاوم ظلمهم وتطهر الوطن من رجسهم لحسوا ما قالوا وما كتبوا وبنفس السيناريوا تعاملوا مع ومحمد الزوي ومحمد الشريف وعبد المجيد القعود ومع قيادات الحركة الوطنية الشعبية”.



كما إستطرد حديثه:” أتأسف لهم لأنهم ربما يجهلون ان الليبيين اكتشفوا آمرهم وتعرفوا على حقيقتهم ، ويكنسونهم كالزبالة من مدن وقرى ليبيا فرداً فرداً فلا مستقبل لهم إلا مكبات القمامة وهم أيضاً لا يدركون ان الليبيين يبنون ليبيا الجديدة الخالية منهم المحصنة من شرورهم، أولئك فيهم كل تلك الخصال فهم منافقون كاذبون على الله ورسوله ولن ينالوا في الدنيا إلا الخزي وفي الآخرة حسابهم عند الله شديد”.

