سيالة: إذا لم ينسحب حفتر من تخوم طرابلس سيكون هناك رد تركي قوي جداً يدمر قواته

ليبيا – إعتبر العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق حمودة سيالة أن نواب المجتمعون في طرابلس رحبوا بكل مبادرة من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، مشيراً إلى أنه من حق حكومة الوفاق الدفاع عن نفهسا وعن الشعب الليبي.

سيالة أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس وتابعتها صحيفة المرصد على أنه من كان السبب في هذه الحرب وكل الدمار والأرواح والممتلكات لا يمكن أن يكون طرف في أي مفاوضات سلام أو مفاوضات تتعلق بالحل السياسي.

ونوّه إلى أن النواب المجتمعون في طرابلس طالبوا الدول التي وصفها بـ” الداعمة لحفتر” بمراجعة مواقفهم والانحياز للشعب الليبي لخياراتها الديمقراطية والمطالبة بالدولة المدنية بدلاً من الإنحياز للأشخاص.

كما أردف:” حسب وجهة نظري التدخل التركي في هذا الوقت الوسيط التركي وأردوغان يلعب دور الوسيط ما بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية التي قادت التغير في ليبيا عام 2011 وتحدثنا بصراحة أن هاتين الدولتين نتيجة تضارب المصالح بينهما في عدة مناطق في العالم ومنها ليبيا هو ما أحدث الأزمة الليبية الآن لذلك تدخل الطرف التركي في الأزمة الليبية كوسيط ما بين مصالح الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بدليل الصفقة التركية الروسية لمعرفة مصالح تركيا في ليبيا بضمانة تركيا وتقبلها أمريكا وبالمقابل إنسحاب روسيا من المشهد”.

وإعتقد أن المهلة التي أعطيت لوقف إطلاق النار هي أقرب لمهلة الإنسحاب لأن هذه الدعوة وجهت بدون تحديد شروط ومواصفات لكيفية تطبيقها، مضيفاً :”إذا لم ينسحب هذا المتمرد من تخوم طرابلس سيكون هناك رد تركي قوي جداً يضمن إنسحاب القوات وتدميرها فهذا ما اتوقعه من إطلاق المهلة”.

ورأى أن العلاقات أو مصالح روسيا وتركيا أكبر من مصالح روسيا في ليبيا التي ستكون في المستقبل بضمان الوسيط التركي وبما يرضي أمريكا على هذه المصالح حسب زعمه، معتبراً أن الولايات المتحدة ودونالد ترامب يواجه مشاكل عديدة داخل الكونغرس.

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