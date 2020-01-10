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قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في محور أبوسليم بطرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، تقدم الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة في محور أبوسليم بطرابلس، وسيطرت على عدة مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الوحدات العسكرية قامت بأسر عدد من أفراد مجموعات قوات حكومة الوفاق، وقامت بغنم عدد من الآليات العسكرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن اليوم الجمعة، عن مقتل 6 عناصر سوريين من الفصائل الموالية لتركيا في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه لا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا تتوافد عبر صناديق خشبية.

وتشهد ضواحي طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات الجيش الليبي التي تسعى إلى تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا.

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  • الانسحاب التكتتيكي يا اتباع المتمرد الأسير نرجع لتسوية الصفوف ثم ننقض عليكم في لحظة ونعيدكم للرجمة انها الخطة 01 في مضمون 107 وتقسيم الجنود بين اعداد هاربة واعداد فارة فيما يبدو للناس وفجأة!! نرجع بقوة الأسد عندما يزئر وننقض عليكم وندمر آلياتكم في عملية التفاف ناجحة با ختصار شديد لا تفرحوا بنصركم كثيرا ولا تفرحوا أن ابو سليم امامكم ، انتم بطيئين جدا يا قرامطة في محور أبو سليم بقالكم شهر يعن سرعة سلحفاة اكثر منكم

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  • جلول يامهبول انسحاب تكتيكى من سرت وانسحاب تكتيكى من مصراطة وانسحاب تكتيكى من طرابلس وبعدين تروحوا ادلب عند المعتوه كفاية قصص ميكى يابن النيكى نيكى استعد ياجلول ستعلق من بيضانك وامك الزانية سيتم رجمها فى الرجمة بلا رحمة مع الاسير الديوث ابوك

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  • المهبول جلول مسطول درنة استعادها الجيش فى سنة ونصف وسرت فى ثلاث ساعات هناك تطور رهيب فى الزمن فبعد ان استولى الجيش الوطنى على ترسانة اسلحة ضخمة فى سرت ولا مغارة على بابا ولم يكن يفكر فى دخول سرت الان ولكنه عجل بها حتى يؤمن موانئ النفط ولكن الان اكتسب قوة هائلة مكنته من الاقتراب من مصراطة وفرض عليها حصار بحرى وجوى ويقترب من الاقتحام البرى وكل هذا يضعف الخوان فى طرابلس فالمليشيات ستنسحب لتعود لمصراطى والطيران يصطادها فى الطريق ويصبح الطريق الى قلبى طرابلس ومصراطة مفتوحا امام الجيش الوطنى اما اردوغان فمشغول بالحصول على المزيد من المال قبل تحرير طرابلس وهو يعلم انه وشيك وسيكون الانهيار من توقيت طلب وقف اطلاق النار التى رفضها الجيش لانها ساعة صفا يليها ساعة التحرير ايها الحمير فالمتغطى باردوغان فتدخله عجل بهلاك الاخوان فستجد انزال بحرى وغطاء جوى رايناه فى تدريبات الجيش المصرى يطبق فى مينائى مصراطة والخمس بعد ان تم اغلاقهما ومن بعدهم ميناء طرابلس قضى الامر

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  • ياجلول ياحمار ابوسليم محور تكتيكى اما المفاجآة ستكون انزال بحرى ومظلى فى قلب طرابلس فى ساحة الشهداء وميدان السويحلى وعلى الساحل عند سوق الثلاثاء وجنزور عند محطة الكهرباء ونصر الدين القمى هناك وتحسم المعركة على طريقة سرت ياتك تيكى فى ثلاث ساعات بتفكرنى بمسرحية يقول فيها الفنان محمود الجندى انا عايز اتجوز ميكانيكى قول لامك تتجوز تكتيكى واقرأ مجلة ميكى مجلة اطفال يمكن تنفعك يامهبول يا مستنى النملة من بز النملة حسب المثل ومن بز امك اقوى لانه مستحيل اصلا بعد ما عجزت واصبح جلدة على عظم

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