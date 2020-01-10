قوات الجيش تسيطر على مواقع جديدة في محور أبوسليم بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، تقدم الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة في محور أبوسليم بطرابلس، وسيطرت على عدة مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الوحدات العسكرية قامت بأسر عدد من أفراد مجموعات قوات حكومة الوفاق، وقامت بغنم عدد من الآليات العسكرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن اليوم الجمعة، عن مقتل 6 عناصر سوريين من الفصائل الموالية لتركيا في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه لا تزال جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا تتوافد عبر صناديق خشبية.

وتشهد ضواحي طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي معارك مسلحة بين قوات الجيش الليبي التي تسعى إلى تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة، وقوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا.

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