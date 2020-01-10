بوريل ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الملف الليبي

ليبيا – في إطار النشاط الدبلوماسي الأوروبي المكثف أجرى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل أمس الخميس اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المسؤولان الأوروبي والأمريكي بحثا بحسب وكالة”آكي”الإيطالية التطورات الحالية في الشرق الأوسط وليبيا.

وأوضح أنه أبلغ محدثه الأمريكي عزم الأوروبيين على العمل مع كافة الشركاء للبحث عن حلول للملفين الليبي والإيراني.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة مواصلة العمل الدولي الجماعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد على أن الملف الليبي يحتل مكان وأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مما يتطلب التوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار لأن الأمران حاسمان بالنسبة للأمن الإقليمي والأوروبي.

يأتي اتصال بوريل بوزير الخارجية الأمريكي في إطار اتصالاته الدبلوماسية المكثفة قبل ساعات من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاستثنائي بعد ظهر اليوم في بروكسل.

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