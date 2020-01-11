اخبار ليبيا الان

دي مايو: يجب توقف بيع السلاح لليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعى وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، لوقف بيع السلاح لليبيا معبراً عن ذلك عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك – عند وصوله لبروكسل لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الايطالي إن النقاش بالاجتماع المرتقب سيتطرق للملف الإيراني والعراقي، وأيضاً الأزمة الليبية، مؤكداً مواصلة مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد بشأنها-حسب تعبيره

كما شدد دي مايو على وضع حد للتدخل الخارجي بليبيا وضرورة إيقاف مبيعات السلاح، مؤكداً بأن الحوار هو الطريق الوحيد  وليس الرد العسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اسكت يا اد يامايو احنا فى يناير اى النار سابقا شهرك مايو ياتى فى الصيف وكان بيسميه القذافى شهر الماء وانت من اتباع خرفان ماء ماء يادى المصيبة دى ماء ماء كفاية دماء ياغبياء

    رد