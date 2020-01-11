دي مايو: يجب توقف بيع السلاح لليبيا

دعى وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، لوقف بيع السلاح لليبيا معبراً عن ذلك عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك – عند وصوله لبروكسل لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الايطالي إن النقاش بالاجتماع المرتقب سيتطرق للملف الإيراني والعراقي، وأيضاً الأزمة الليبية، مؤكداً مواصلة مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد بشأنها-حسب تعبيره

كما شدد دي مايو على وضع حد للتدخل الخارجي بليبيا وضرورة إيقاف مبيعات السلاح، مؤكداً بأن الحوار هو الطريق الوحيد وليس الرد العسكري.

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