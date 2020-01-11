بوالخطابية يمهل أصحاب المحلات التجارية بطبرق أسبوعًا لاستخراج التراخيص

أمهل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أصحاب المحلات التجارية بطبرق أسبوعًا لإنهاء إجراءات محلاتهم من الرخصة وأذن المزاولة وإلا سيضطر لقفلها.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن بوالخطابية كان قد أعطى في السابق مهلة لم يحدد موعدها لإنهاء إجراءات جميع نشاطات المحلات بأنواعها والتي منها الرخصة وإذن المزاولة، مضيفا أن رئيس المجلس التسييري رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي وعدد من أفراد الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق، أمهلوا محلات كثيرة بالمدينة أسبوعًا لإنهاء الإجراءات وإلا سيتم إقفالها بالشمع الأحمر.

وتابع المكتب أن مكتب الرخص موجود بمقر البلدية ومفتوح طوال الفترة الصباحية لمن يرغب في إنهاء إجراءاته.

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