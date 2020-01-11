مقترح تشكيل قوة سلام في ليبيا بـ “قيادة ايطالية”

نقلت وكالة آكي للأنباء عن السيناتور الإيطالي ريكاردو نينتشيني، دعوته إلى (إنشاء قوة لحفظ السلام في ليبيا تحت قيادة إيطالية) .

واستند نينتشيني –”العضو بمجلس الشيوخ من الحزب الإشتراكي الإيطالي- في مقترحه إلى قرار يصدر عن الأمم المتحدة، ، موضحاً أن الأمر يتعلق بقوات أوروبية تقودها إيطاليا، مع قواعد اشتباك دقيقة ومحددة، من أجل إنهاء الحرب وحماية المدنيين وتجنب عودة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة- كما يرى السيناتور، الذي رأي كذلكَ أن هذه الخطوة ستسمح لإيطاليا باستئناف دورها المركزي في منطقة المتوسط، وبشكل خاص بعد تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عن زيارة روما ولقاء المشير خليفة حفتر.

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