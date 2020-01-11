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هون .. مركز ليبيا يختتم دورته الطبية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة218

شهد مركز ليبيا للتدريب والتطوير في مدينة هون حفل تخريج دفعة جديدة من الشابات والشباب الذين تلقوا دورة حول أساسيات العناية الطبية في تخصصات مختلفة شملت التمريض بكل تنوعاته.

تواصلت الدورة على مدار 3 أشهر تحت إشراف مدربين متخصصين في المجال الطبي والرعاية الصحية.. وانخرط في الدورة 25 شابة وشاب وانقسمت إلى جزئين نظري وعملي  بهدف تأهيلهم لدخول مجال الرعاية الطبية والانضمام للأطقم الطبية المساعدة في المراكز الصحية والمستشفيات المركزية، داخل بلدية الجفرة وخارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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