هون .. مركز ليبيا يختتم دورته الطبية

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شهد مركز ليبيا للتدريب والتطوير في مدينة هون حفل تخريج دفعة جديدة من الشابات والشباب الذين تلقوا دورة حول أساسيات العناية الطبية في تخصصات مختلفة شملت التمريض بكل تنوعاته.

تواصلت الدورة على مدار 3 أشهر تحت إشراف مدربين متخصصين في المجال الطبي والرعاية الصحية.. وانخرط في الدورة 25 شابة وشاب وانقسمت إلى جزئين نظري وعملي بهدف تأهيلهم لدخول مجال الرعاية الطبية والانضمام للأطقم الطبية المساعدة في المراكز الصحية والمستشفيات المركزية، داخل بلدية الجفرة وخارجها.

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