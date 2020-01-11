الأرصاد: احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق ليبيا.. وتحذيرات من طقس الأحد والاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، فيما تظل الأجواء غائمة جزئياً على بعض المناطق الساحلية وأقصى مناطق الجنوب الغربى، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وأجواء تميل للدفيء نهاراً وباردة خلال الليل.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم، إنه من المتوقع تكاثر للسحب يوم غد الأحد على اغلب مناطق الجنوب الغربى مع فرصة سقوط امطار جيدة وتكون غزيرة احيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتشمل يوم الأثنين مناطق الشمال الغربى مما تؤدي الى تجمع المياه داخل المدن السكنية والأماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية المحلية، منبها إلى ضرروة أخد الحيطة والحذر.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب تتراوح مابين 14 و19 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية.

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