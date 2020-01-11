ضمن صفوف قوات حكومة الوفاق..مقتل أحد عناصر الجيش السوري الحر في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر الجيش السوري الحر والتابع للواء “السلطان مراد” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن المدعو أحمد جهاد عجي أوغلان المكنى “أبوالدوك” والشهير “خصم” من مواليد 1983 ومن سكان منطقة “طلف” في ريف حماه سوريا.

وأوضح المصدر أن أوغلان مرتزق تابع فصيل “السلطان مراد الجيش السوري الحر” المدعوم من دوله تركيا والمنضم إلى صفوف قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن المرتزق التحق بصفوف قوات حكومة الوفاق في محاور جنوب طرابلس قادما من دوله تركيا عبر مطار “معيتيقة” في ديسمبر 2019 ومقابل مرتب شهري يتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار شهريا وبالإضافة إلى الجنسية التركية وفي حالة مقتله يدفع مبلغ لذويه 35 ألف دولار .

وأكد المصدر أنه أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور مشروع الهضبة طرابلس خلال يناير الجاري.

وكان اليومين الماضيين الإعلان عن مقتل عنصر آخر من عناصر الجيش السوري الحر في معارك طرابلس ويدعى أحمد الملا وهو من مهاجري الغوطة الشرقية.

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