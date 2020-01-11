قنونو: دمرنا مدرعتين وأسقطنا 20 عنصراً في صلاح الدين والرملة والخلاطات

أفاد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، في إيجاز صحفي مساء الجمعة، بأنهم استهدفوا 3 تمركزات لقوات الجيش الليبي في محور صلاح الدين بطرابلس في قصف مدفعي.

قنونو أضاف، أن قوات الوفاق صدت محاولة تقدم للجيش الليبي في محوري الرملة والخلاطات، مضيفا أن سرية الهاون التابعة لقواتهم أصابت قوات الجيش التي حاولت التقدم في محور الرملة.

وتابع الناطق باسم قوات الوفاق: “قواتنا دمرت مدرعتين وأحصت مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً”، مضيفا أنه تم الدفع بتعزيزات من المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لرئاسة أركان الوفاق، وأنها وصلت المواقع المكلفة بها جنوبي طرابلس.