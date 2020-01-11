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تونس: البرلمان يرفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

فشلت حكومة الحبيب الجملي مساء الجمعة في نيل ثقة البرلمان، حيث صوت 134 نائبا ضدها مقابل 72 لصالحها. وبررت الأحزاب رفضها منح الثقة لهذه الحكومة بأنها تكرس هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي. وحسب الدستور التونسي، يتوقع أن يختار الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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