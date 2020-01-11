الاتحاد الأوروبي يكلف بوريل بالوساطة لتسوية الملف الليبي

كلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزف بوريل بالشروع بجهود وساطة لتسوية الملف الليبي وتثبت التهدئة ما بين الولايات المتحدة وايران.

وبحسب وكالة آكي من المنتظر أن يقوم بوريل بإجراء لقاءات وحوارات مع مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع الليبي بحثاُ عن حلول في إطار عملية برلين كما سيقدم المسؤول الأوروبي اقتراحات محددة للدول الأعضاء بشأن الملف الليبي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحول هذين التكليفين قال بوريل، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، “نريد القيام باتصالات دبلوماسية لا تستثني أي طرف من أجل دعم حل سياسي على مستوى إقليمي”.

وشدد بوريل على أن حواره سيشمل الإيرانيين أيضاً، انطلاقاً من موقف أوروبي “موحد” مفاده ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والمجموعة الدولية عام 2015.