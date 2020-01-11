تقرير: مقتل 6 سوريين موالين لأنقرة في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن مقتل 6 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في معارك القتال الدائرة في ليبيا.

وأوضح المرصد أن 3 من المقاتلين الذين لقو مصرعهم ينتمون للواء المعتصم فيما يتبع الآخرين للسلطان مراد، مبينا أن جثتهم جميعا قد نقلت إلى سوريا ودُفنت في مدينة الباب بريف حلب.

وأشار المرصد السوري في أحدث تقاريره عن المقاتلين الذين تورطهم أنقرة بالقتال في ليبيا، إلى وصول جثة مقاتل يتبع السلطان مراد من مواليد 2002، وتشير المعلومات التي تحصل عليها المرصد إلى أنه قُتِل قبل نحو أسبوع.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة التركية وعدت ذوي القتلى السوريين بتقديم تعويضات مالية لهم لمدة تصل إلى عامين.

وفي تطور خطير للتدخل التركي في ليبيا، أوضح المرصد أنه تلقى معلومات تفيد بارتفاع عدد المقاتلين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى 1000 مرتزق، بالتزامن مع انضمام مسلحين جدد لمراكز التجنيد التي افتتحتها تركيا في منطقتي عفرين ودرع الفرات، لافتا إلى أن عددهم وصل إلى 1700 مجند.

وأضاف المرصد السوري في تقريره أنه: ” يحري التجهيز لنقل 300 مقاتل من فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا”.

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