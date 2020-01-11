مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في طرابلس

أعلن عضو مكتب الإعلام بالجيش المنذر الخرطوش مقتل 3 جنود أتراك وإصابة ستة آخرين في قصف جوي على غرفة عمليات لقوات حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش لوكالة نوفا إن سلاح الجو التابع للجيش نفذ الخميس غارات جوية على غرفة للتحكم والسيطرة في مطار معيتيقة بطرابلس، قتل فيها الجنود الأتراك مع عدد غير محدد من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف الخرطوش أن وحدات الجيش صادرت ثلاث عربات تركية نوع BMC Kirpi من قوات الوفاق وعددا من الذخائر في منطقة صلاح الدين التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين حتى الآن.