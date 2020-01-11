الرئاسي يرد على اعتبار الجيش مينائي مصراتة والخمس مناطق عمليات عسكرية

أكد المجلس الرئاسي أن مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق هي الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية وذلك ردا على ما قالت إنها تهديدات من القيادة العامة لموانئ كلا من مصراتة والخمس على اعتبار أنها مناطق عمليات عسكرية.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن ” مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق هي الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية وأنه لم يصدر عنها أي تعليمات بقفل هذه الموانئ وأنها تعمل بصورة طبيعية وتحت متابعة كافة الجهات الدولية المختصة” مبينة أن “غرفة الملاحة البحرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعميم ما يخص الموانئ الليبية من معلومات على كافة الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية وكافة الأعضاء المنتسبين لها.

وأكد المجلس “أنه يحمل المسؤولية كاملة لأي جهة تهدد هذه الموانئ أو غيرها أو تخالف هذه التعليمات وفي هذا الإطار تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عمل هذه الموانئ”.

وكانت وسائل إعلام تداولت خطابا موجها من رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للجيش إلى مصلحة موانئ النقل البحري لحظر السفن بمينائي مصراتة والخمس واعتبارهما منطقة عمليات عسكرية نظرا لرفع الحالة القصوى والنفير العام.