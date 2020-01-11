لودريان يؤكد أهمية العملية السياسية في ليبيا بعيدا عن طموحات القوى الأجنبية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن الحسم العسكري لن يؤدي لتحقيق الهدوء في ليبيا.

وقال لودريان بحسب تغريدة للسفارة الفرنسية عبر موقع “تويتر” “لن يؤدي النصر العسكري إلى تحقيق الهدوء في البلاد فوحدها العملية السياسية كفيلة بإعادة الهدوء، بعيدًا عن طموحات القوى الأجنبية”.

وكان لودريان قال في تصريح عقب لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، إن الاستقرار في ليبيا أولوية تشاركها فرنسا مع تونس، مشيرًا إلى أن فرنسا مثل تونس تساند مساعي ممثل الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية.