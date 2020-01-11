بالفيديو.. سلامة يكشف فحوى رسالة أرسلها لمجلسي النواب والدولة

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى وقف تصدير الأسلحة لليبيا مشددا على أن مفتاح الحل للأزمة الليبية بيد الليبيين أنفسهم.

وقال سلامة في تصريحات صحفية مصورة نؤيد “كل دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا وكل الدعوات التي تحث الليبيين على التفاهم” مضيفا أنه أرسل رسالة لرئيسي مجلسي النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس للبدء بحوار سياسي قبل نهاية هذا الشهر مضيفا “إننا مصرون على أن تتقدم المباحثات بين الليبيين في أسرع وقت ممكن”

وحول الوضع في ليبيا قال سلامة “إن الحرب دائرة في ليبيا منذ مطلع أبريل الماضي” مضيفا “نحن نسعى لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات السياسية” مشددا على أن مفتاح الحل في ليبيا في يد الليبيين.

وأشار إلى أن قرار حظر تصدير الأسلحة المفروض على ليبيا تم خرقه مرارا وتكرارا من قبل دول كثيرة.. ونحن مصرون على التطبيق الحرفي لهذا القرار والضغط على الدول (في هذا الشأن) فهناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا هناك الملايين من قطع السلاح في ليبيا، ليبيا ليست بحاجة لأسلحة جديدة ففيها ما يكفيها”.