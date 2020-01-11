سلامة: يجب إنجاح الحوار الليبي الليبي الذي أطلقته البعثة الأممية

شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الجمعة في الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامه قدم احاطة شاملة حول الأوضاع الحالية في ليبيا والتمهيد لمؤتمر برلين وشدد على أهمية إنجاح الحوار الليبي- الليبي الذي اطلقته البعثة في مساراته الثلاثة الاقتصادي والامني والسياسي

والتقى سلامة على هامش الاجتماع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس لمناقشة آخر التطورات في ليبيا وضرورة إنهاء القتال واستئناف المسار السياسي على الفور.

وكلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزف بوريل بالشروع بجهود وساطة لتسوية الملف الليبي وتثبت التهدئة ما بين الولايات المتحدة وايران.

وبحسب وكالة آكي من المنتظر أن يقوم بوريل بإجراء لقاءات وحوارات مع مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع الليبي بحثاُ عن حلول في إطار عملية برلين كما سيقدم المسؤول الأوروبي اقتراحات محددة للدول الأعضاء بشأن الملف الليبي خلال الأسابيع القليلة القادمة.