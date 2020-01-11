طقس ليبيا يميل للاستقرار.. مع توقعات بأمطار غزيرة

تستقر حالة الطقس اليوم على أغلب المناطق الليبية في حين تبقى الأجواء غائمة جزئياً على بعض المناطق الساحلية وأقصى مناطق الجنوب الغربي، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى “احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مع أجواء تميل للدفء نهاراً وباردة فترة الليل”.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بشكل ملحوظ على أغلب مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار تكون جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من احتمالية تجمع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مطالبا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب بين 14 و19 درجة مئوية، في حين لن تتجاوز الـ13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية