“تعليم الوفاق” توزع صكوك الميزانية التشغيلية في بني وليد

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق توزيع صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم بني وليد، أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن قيمة الصكوك بلغت 525 ألف دينار، مشيرة إلى أنها من المنتظر أن تُساهم في معالجة العديد من المختنقات التي تواجه المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وشارك وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، مراقب تعليم بني وليد وعدد من مديري المكاتب بالمراقبة في إتمام عملية التوزيع.

وبحسب الوزارة فقد شدد جمعة على “ضرورة الالتزام ببنود الصرف الواردة بلائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية رقم 933 الصادرة عن المجلس الرئاسي”.

وأضاف: “أن القيمة لكل مدرسة يتم احتسابها وفق المبنى المدرسي وأعداد الطلاب التي يقوم بمتابعتها قسم المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية