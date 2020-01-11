حوالي 60 % من الأتراك يعارضون نشر قوات في ليبيا

أنقرة-العنوان

أظهر استطلاع للرأي أجري لتحديد تصور الشعب التركي للعلاقات الخارجية أن 58 بالمائة يعارضون إرسال قوات إلى ليبيا.

ويعارض ما يقرب من 60 في المائة من الأتراك نشر قوات في ليبيا، وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة إسطنبول لبحوث الاقتصاد، والذي أجرى استطلاعًا للرأي لتحديد تصور المجتمع للعلاقات الخارجية مع ما مجموعه 1537 شخصًا في 12 محافظة.

وفقًا للتقرير، عارض 58٪ ممن شملهم الاستطلاع إرسال قوات إلى ليبيا، بينما قال 34٪ أنهم يؤيدون هذه الخطوة. أما أولئك الذين قالوا إنهم ليس لديهم أي فكرة فقد بلغوا ثمانية بالمائة.

ووافق البرلمان التركي في 2 يناير على اقتراح نشر قوات في ليبيا بناءً على طلب من حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الرئاسي في محاولة لإنقاذ بقايا الميليشيات بعد تقدم القوات المسلحة العربية الليبية لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميليشيات المسيطرة عليها.

وتمت موافقة البرلمان التركي على الاقتراح بأصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، في حين أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والحزب الديمقراطي الشعبي الموالي للأكراد صوتا ضده.

وفقًا للاستطلاع، قال حوالي 57 بالمائة من أنصار حزب العدالة والتنمية أنهم يفضلون إرسال قوات إلى ليبيا، بينما قال 30 بالمائة أنهم يعارضون ذلك.

واحدة من النتائج الصادمة للاستطلاع هي انخفاض مستوى الدعم الذي أظهره مؤيدو حزب الحركة القومية، حيث أيد 33٪ فقط نشر القوات، بينما قال 58٪ إنهم يعارضون هذه الخطوة.

ولوحظ أعلى مستوى للمعارضة بين مؤيدي حزب الشعب الديمقراطي، حيث عارض 91٪ منهم إرسال قوات إلى ليبيا.